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Санкції проти Росії: Польща заморозила активи на 33 млн доларів

Фото: представник уряду Польщі Пьотр Мюллер (polskieradio pl)
Автор: Артем Горовенко

В рамках реалізації санкцій проти Росії в Польщі заморожено активи на 33 млн доларів. Але за нинішнього законодавства їх не можна конфіскувати на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на money.pl.

Як заявив представник уряду Польщі Пьотр Мюллер, для передачі заморожених коштів Україні необхідні зміни до польської конституції. Хоча опозиція вважає інакше і пропонує конфіскацію на основі антитерористичного закону.

"Ця інформація є неправдивою, оскільки в нинішній правовій державі ви можете заморозити майно, але не можете його конфіскувати. Стаття 46 конституції стосується конфіскації, але в разі порушення кримінальної справи. Це щось зовсім інше, ніж конфіскація на користь скарбниці, регульована спеціальними конституційними положеннями", - заявив він.

Він також підкреслив, що до змін до конституції не можна передати заморожені кошти жертвам нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція не планує передавати Україні заморожені активи Центрального банку Російської Федерації на 22 млрд євро.

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