Санкції проти Росії можуть переглядатися лише в сторону посилення, - Зеленський

Європейський союз може переглядати санкції проти Росії лише для їхнього посилення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у своїй промові український президент наголосив, що поки Росія не почне виконувати мінські домовленості та поки не буде відновлена територіальна цілісність України, антиросійські санкції не можна послаблювати чи скасовувати.

"Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення Криму. Наша спільна та принципова позиція без повного виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілостності України в міжнародно-визнаних кордонах - санкції ЄС можуть переглядатись лише в сторону їх посилення, а не навпаки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 серпня, Володимир Зеленський здійснив закриту зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в рамках свого робочого візиту до Варшави. Також сьогодні запланована зустріч делегацій під головуванням президентів.

Як писало РБК-Україна, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський союз повинен переглянути свої відносини з Росією, щоб не допустити нової холодної війни. Тоді ж Макрон не сказав, чи хоче він скасувати санкції ЄС, накладені на Росію через анексію Криму, але сказав, що нові санкції "не в наших інтересах".