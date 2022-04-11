Санкції проти Росії: ЄС представить пакет з ембарго на нафту після Великодня

Європейський союз готує шостий пакет санкцій проти Россі з ембарго на імпорт нафти і нафтопродуктів. Країнам-учасницям ЄС його можуть представити після Великодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Шостий пакет санкцій проти Росії, швидше за все, буде представлений країнам ЄС незабаром після Великодня. Одне з найбільших питань полягатиме в тому, який обсяг нафтопродуктів включать в повне нафтове ембарго навіть з періодом поетапної відмови. Буде важко досягти консенсусу", - зазначив він.

Зазначимо, католицький Великдень цього року припадає на 17 квітня.