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Санкції проти Росії: ЄС представить пакет з ембарго на нафту після Великодня

Фото: ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз готує шостий пакет санкцій проти Россі з ембарго на імпорт нафти і нафтопродуктів. Країнам-учасницям ЄС його можуть представити після Великодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Шостий пакет санкцій проти Росії, швидше за все, буде представлений країнам ЄС незабаром після Великодня. Одне з найбільших питань полягатиме в тому, який обсяг нафтопродуктів включать в повне нафтове ембарго навіть з періодом поетапної відмови. Буде важко досягти консенсусу", - зазначив він.

Зазначимо, католицький Великдень цього року припадає на 17 квітня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна напрацювала пропозиції для шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. Однак невідомо, в чому вони полягають.

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