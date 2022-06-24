RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Санкції проти РФ мають винятки і не обмежують ринки продовольства, - заява G7

Фото: G7 відповіли на звинувачення РФ про продовольчу кризу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Санкції G7 проти Росії мають винятки і дозволяють російським товарам і продуктам потрапляти на світові ринки продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву країн G7, опубліковану Міністерством закордонних справ Німеччини.

Сьогодні, 24 червня, глави МЗС країн "Великої сімки" провели зустріч, на якій обговорили загострення світової продовольчої кризи в результаті війни в Україні.

Міністри відзначили, що дії Росії посилюють продовольчі проблеми. Йдеться про блокаду Чорного моря, обстріли зерносховищ, портів і сільськогосподарської інфраструктури України.

При цьому представники країн G7 відповіли на звинувачення Росії в продовольчій кризі. Міністри заявили, що всі санкції мають винятки, тому російські продукти можуть потрапляти на світові ринки.

"Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки і дії з погрозами та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія тероризує світ дефіцитом продовольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7Санкції проти Росії