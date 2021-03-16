Санкції проти Медведчука: трейдер Proton припиняє постачання палива в Україну

Серед причин такого рішення в компанії називають дії української влади.

Зокрема, в компанії заявили, що на початку березня 2021 року компанія отримала інформацію від одного з членів Нафтогазової асоціації України про те, що СБУ настійно рекомендує учасникам українського паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy і утримуватися від покупки нафтопродуктів у компанії.

У листі Proton Energy, ймовірно, йдеться про арешт трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" і про обшуки в компанії Glusco Energy SA, якій належить частина колишніх АЗС "Роснафти" в Україні.

Лідера партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука називають бенефіціаром "ПрикарпатЗападтранса". Glusko Energy 11 березня повідомила, що через обшуки "відпуск нафтопродуктів залишається заблокованим" і заявило, що кримінальне провадження, в рамках якого проводилися обшуки, не мало відношення до діяльності групи компаній Glusko.

Крім того, за інформацією видання OilPOint, з 1 квітня припиняє постачання російського дизельного палива один з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів - Wexler Group.

"З квітня компанія повністю припиняє постачання дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну", - повідомив співрозмовник видання.

Близько 85% поставок Proton Energy Group S. A. здійснює за річним терм-контрактами. Клієнтами є найбільші гравці ринку України: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, та інші. За даними Консалтингової групи А-95, компанія "Анвітрейд" (входить в Wexler Group) минулого року стала найбільшим імпортером дизельного палива, збільшивши постачання порівняно з 2019 роком на 9%, до 662 300 т.