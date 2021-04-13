Санкції проти контрабандистів ввели через дані СБУ. На них завели кримінальні справи

Санкції проти так званої "десятки контрабандистів" ввели на підставі матеріалів Служби безпеки України. Раніше стосовно них порушили кримінальні справи.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, на цих контрабандистів раніше порушили ряд кримінальних справ, які розслідують СБУ та інші органи. Про деталі тих справ повідомлять пізніше, як тільки дозволять процесуальні норми.

"Служба безпеки здійснює системну роботу щодо захисту національних інтересів України, в тому числі в сфері економічної безпеки. Саме матеріали СБУ лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і про введення санкцій проти так званої "десятки контрабандистів", - зазначив Дехтяренко.

Він уточнив, що санкції використовуються для знешкодження загроз нацбезпеці України.