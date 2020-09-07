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Санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності не пізніше 21 вересня, - МЗС Чехії

Автор: РБК-Україна

Європейські санкції проти Білорусі почнуть діяти не пізніше 21 вересня. До санкційного списку орієнтовно потраплять близько двадцяти осіб.

Про це в ефірі Чеського телебачення заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек.

За його словами, на даний час в ЄС обговорюються масштабні санкції проти Білорусі, але в початковий список потрапить близько 20 прізвищ. Він зазначив, що санкції Євросоюзу набудуть чинності не пізніше 21 вересня.

"Ми закликали Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля прискорити процес затвердження", - зазначив Петржичек.

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Він також додав, що Чехія готова підтримати розширення санкційного списку, якщо у ставленні влади Білорусі до протестувальників не буде позитивних змін.

Нагадаємо, раніше німецька газета Die Welt з посиланням на джерела повідомила, що Європейський союз не буде вводити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що ЄС посилить санкції проти Білорусі якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання протестувальників і не налагодить загальнонаціональний діалог.

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