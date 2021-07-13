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Санкції діють ефективно, держава продовжить використовувати цей інструмент, - ОП

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Вівторок 13 липня 2021 08:56
Санкції діють ефективно, держава продовжить використовувати цей інструмент, - ОП Фото: радник глави ВП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) є ефективним інструментом. В Офісі президента впевнені, що продовжать їх використовувати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пан Секретар. Яку роль Олексій Данилов грає в команді президента".

Санкції РНБО стали справжньою знахідкою для команди президента Володимира Зеленського. Цей механізм з'явився ще в 2014 році через півроку після початку російської агресії. Однак до недавніх пір його застосовували здебільшого проти громадян і компаній РФ, а також пов'язаних з ними осіб.

Команда Зеленського використовувала санкції проти нардепа Віктора Медведчука, а також його телеканалів. Крім того, під обмеження потрапили ряд "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів".

"Вже бачимо, що санкції, які вводяться відповідно до Закону, діють ефективно і дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент, як це визначено відповідним законом", – заявив виданню радник Голови ВП Михайло Подоляк.

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РНБО Офіс президента Санкції
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