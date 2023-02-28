RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за неизвестного объекта в воздухе, введен план "Ковер"

Фото: в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за неизвестного объекта в воздухе (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

В российском Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе. В настоящее время местный аэропорт не принимает самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Обновлено 10:23. В аэропорту "Пулково" объявлена задержка рейсов до 12 часов.

Как пишет прокремлевское издание "ТАСС", местные власти подтвердили то, что петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимает самолеты в связи с инцидентом.

Кроме того, в городе объявлен так называемый план "Ковер" в городе из-за неизвестного объекта в воздухе. Как сообщает Телеграмм-канал Baza, сигнал "Ковер" подают при незаконном пересечении границы или при так называемом "появлении НЛО".

Впрочем, судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты действительно не приближаются к Санкт-Петербургу. Россияне утверждают, что над городом сейчас работают военные самолеты.

Вместе с тем в сети ходят предположения того, что над городом сейчас кружит БПЛА.

Напомним, что инциденты в России на этом не кончаются. Лишь этой ночью в городе Туапсе произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Местные жители жаловались на взрывы, а в сети заявили об "атаке украинских беспилотников".

Добавим, кроме того, вчера вечером в российском Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкт-ПетербургдрониРосавиация