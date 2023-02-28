В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за неизвестного объекта в воздухе, введен план "Ковер"

Обновлено 10:23. В аэропорту "Пулково" объявлена задержка рейсов до 12 часов.

Как пишет прокремлевское издание "ТАСС", местные власти подтвердили то, что петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимает самолеты в связи с инцидентом.

Кроме того, в городе объявлен так называемый план "Ковер" в городе из-за неизвестного объекта в воздухе. Как сообщает Телеграмм-канал Baza, сигнал "Ковер" подают при незаконном пересечении границы или при так называемом "появлении НЛО".

Впрочем, судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты действительно не приближаются к Санкт-Петербургу. Россияне утверждают, что над городом сейчас работают военные самолеты.

Вместе с тем в сети ходят предположения того, что над городом сейчас кружит БПЛА.

Напомним, что инциденты в России на этом не кончаются. Лишь этой ночью в городе Туапсе произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Местные жители жаловались на взрывы, а в сети заявили об "атаке украинских беспилотников".

Добавим, кроме того, вчера вечером в российском Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы.

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