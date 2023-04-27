В Санкт-Петербурге в районе аэродрома прозвучал взрыв

Фото: в Санкт-Петербурге в районе аэропорта прозвучал взрыв (Getty Images)

В российском Санкт-Петербурге сегодня ночью, 27 апреля, прозвучал громкий взрыв. О его причинах пока ничего не сообщалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.