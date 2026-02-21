Санду отозвала помилование осужденного в РФ гражданина Молдовы

Среди задержанных в подготовке покушений был граждан Молдовы Николае Шепель, который в 2017 году получил приговор в России за наркоторговлю.

В 2019 году его перевели отбывать наказание в Молдову, а в 2022 году он вышел на свободу по помилованию президента после соответствующего ходатайства осужденного и прокуратуры.

В администрации Санду сообщили, что она отозвала решение о помиловании Шепеля "после появления новой информации о вероятных связях помилованного с преступной группировкой", что "противоречит предпосылкам, которые были основанием для предоставления помилования".

Администрация президента объяснила, что акт помилования был предоставлен на основании обстоятельств, которые больше не считаются действительными, учитывая новую информацию.