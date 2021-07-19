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Санду: крапку в історії з викраденням Чауса ще не поставлено

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Кишинів, Понеділок 19 липня 2021 16:42
Санду: крапку в історії з викраденням Чауса ще не поставлено Фото: президент Молдови Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: РБК-Україна

Президент Молдови Майя Санду вважає, що в історії з викраденням українського колишнього судді Миколи Чауса крапка ще не поставлена. І це питання ще буде підніматися на переговорах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Комерсанту".

За її словами, у відносинах з Україною "було неприємно, те, що сталося з цим суддею".

"Крапку не поставлено, тому що наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною", - зазначила Санду.

Вона підкреслила, що у Молдови є й інші серйозні питання з Україною.

"Наприклад, питання Дністра. Ми будемо наполягати на вирішенні цього питання. ЄС допомагатиме нам з цим питанням. З іншого боку, нам дуже важливі хороші відносини з Україною, тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є", - додала молдавська президентка.

Нагадаємо, у квітні Чауса нібито викрали після того, як Молдова остаточно відмовила йому в політичному притулку, якого він домагався, щоб його не видавали Україні.

Пізніше він почав записувати звернення, в яких заявляв про готовність до співпраці з українським слідством.

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