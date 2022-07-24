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Найвищий рівень небезпеки. На японському Кюсю сталося виверження вулкану

Фото: на японському Кюсю сталося виверження вулкану (twitter.com/DarrenPlymouth)
Автор: Сергій Пишкін

На острові Кюсю, який знаходиться на заході Японії, сталося виверження вулкана Сакурадзима. На острові оголосили найвищий рівень небезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сакурадзима є одним з найактивніших вулканів Японії, виверження якого регулярно відбувається різної інтенсивності.

Наразі повідомлень про будь-які руйнування або є постраждалих не надходило.

Тим часом місцеві видання повідомляють про вулканічні камені, які падали на відстані 2,5 кілометрів від вулкана. Рівень небезпеки виверження був підвищений до 5, тобто, найвищого, і деяким районам рекомендовано евакуюватися.

Ядерні регулятори заявили, що на атомній станції Сендай, яка розташована за 50 кілометрів від вулкана поки що не було виявлено жодних порушень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як пів року тому в Африці прокинувся один з найбільших вулканів світу.

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Японія