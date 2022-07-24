Найвищий рівень небезпеки. На японському Кюсю сталося виверження вулкану

На острові Кюсю, який знаходиться на заході Японії, сталося виверження вулкана Сакурадзима. На острові оголосили найвищий рівень небезпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сакурадзима є одним з найактивніших вулканів Японії, виверження якого регулярно відбувається різної інтенсивності.
Наразі повідомлень про будь-які руйнування або є постраждалих не надходило.
Тим часом місцеві видання повідомляють про вулканічні камені, які падали на відстані 2,5 кілометрів від вулкана. Рівень небезпеки виверження був підвищений до 5, тобто, найвищого, і деяким районам рекомендовано евакуюватися.
Ядерні регулятори заявили, що на атомній станції Сендай, яка розташована за 50 кілометрів від вулкана поки що не було виявлено жодних порушень.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як пів року тому в Африці прокинувся один з найбільших вулканів світу.
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