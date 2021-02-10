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Найвищий рівень довіри українців у Зеленського та Кличко, - "Рейтинг"

Автор: РБК-Україна

Українці продовжують найбільше довіряти президенту Володимиру Зеленському та лідеру партії "Удар" Віталію Кличку.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого.

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Так, Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, Віталію Кличко - 34%.

Володимиру Гройсману довіряють 32%, Дмитру Разумкову - 26%, Юлії Тимошенко - 25%, Юрію Бойку - 24%, Петру Порошенку - 23%, Арсену Авакову - 21%, Арсенію Яценюку - 20%, Максиму Степанову - 12%, Денису Шмигалю - 12%.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Аудиторія: населення віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше ніж 2%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня по 1 лютого 2021 року, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів, президенту Володимиру Зеленському - 35,6% опитаних.

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