ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Найвищий показник з січня. В Британії зафіксували різкий стрибок випадків COVID

Новость на русском →
Велика Британія, Понеділок 28 червня 2021 18:39
Найвищий показник з січня. В Британії зафіксували різкий стрибок випадків COVID Фото: в Британії зафіксували різкий стрибок випадків COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Велика Британія 28 червня зареєструвала 22 868 випадків COVID-19 за попередню добу. Це є найвищим показником з 30 січня 2021 року.

Про це повідомляє Sky News.

Це найвищий щоденний показник з 30 січня, коли було зафіксовано 23 275 випадків інфекції - це значний стрибок у кількості випадків, зазначає телеканал. Вчора було зареєстровано близько 14 876 випадків за попередню добу.

Урядові дані також показують, що за добу було введено ще 139 712 перших доз вакцини проти коронавірусу, а також 123 555 других доз.

На цю мить у Великій Британії введено 44 454 511 перших доз, тоді як 32 583 746 повністю вакциновані від коронавірусу.

Зазначимо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди
Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун