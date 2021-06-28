Самый высокий показатель с января. В Британии зафиксировали резкий скачок случаев COVID
Великобритания 28 июня зарегистрировала 22 868 случаев COVID-19 за предыдущие сутки. Это является самым высоким показателем с 30 января 2021 года.
Об этом сообщает Sky News.
Это самый высокий ежедневный показатель с 30 января, когда было зафиксировано 23 275 случаев инфекции - это значительный скачок в количестве случаев, отмечает телеканал. Вчера было зарегистрировано около 14 876 случаев за предыдущие сутки.
Правительственные данные показывают, что за сутки было введено еще 139 712 первых доз вакцины против коронавируса, а также 123 555 вторых доз.
На этот момент в Великобритании введено 44 454 511 первых доз, тогда как 32 583 746 полностью вакцинированы от коронавируса.
Отметим, правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.