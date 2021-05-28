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У Британії схвалили застосування вакцини Johnson&Johnson

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Лондон, П'ятниця 28 травня 2021 15:32
У Британії схвалили застосування вакцини Johnson&Johnson Фото: у Британії схвалили застосування вакцини Johnson&Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 28 травня, у Великобританії схвалили застосування вакцини від коронавірусу Janssen, виробленої компанією Johnson&Johnson. Це вже четверта вакцина, яку дозволили застосовувати на території Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення Великобританії.

Таким чином, зараз у Великобританії доступна вакцинація чотирма препаратами: Janssen, Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Відзначимо, що препарат Janssen-перша зареєстрована Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцина, яка вимагає введення однієї дози, а не двох. Ефективність цієї вакцини, за останніми даними, становить 80%.

Нагадавши, у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

У той же час вакцину Johnson & Johnson знову використовуватимуть у США. Заборонити її вирішили після того, як в країні виявили випадки тромбозу після вакцинації.

Додамо, що у США зафіксували смерть і госпіталізацію після вакцини Johnson & Johnson. Там в Орегоні померла жінка від тромбозу, а в Техасі пацієнтку поклали в лікарню після вакцинації.

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