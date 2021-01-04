Кліматологи зафіксували погодну аномалію у Києві наприкінці 2020 року

Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Грудень розпочався з морозів, а завершився температурними рекордами

Середньомісячна температура грудня 2020 року в Києві становила 0,5 градусів морозу. Це на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначили в обсерваторії, перша декада була холоднішою за кліматичну норму на 2,1 градусів, друга вже перевищила середні багаторічні показники на 3,0 градусів, третя ж взагалі виявилась найтеплішою, "що суперечить звичним раніше природним процесам".

За даними кліматологів, найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 9,5 градусів тепла, а найтепліше - 31 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до 8,4 градусів тепла, установивши таким чином температурний рекорд. Опадів у Києві за місяць випало 48 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Нагадаємо, у Києві наприкінці 2020 року оновлено декілька температурних рекордів. Синоптики фіксували максимальні температури за 140 років спостережень.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.