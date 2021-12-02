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Найкоротший термін в історії: Новий канцлер Австрії піде у відставку

Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Австрії Александер Шалленберг оголосив про намір піти у відставку. Він пробув на своїй посаді 52 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Олександр Шалленберг оголосив, що звільнить пост федерального канцлера - "як тільки в партії буде визначено відповідний курс".

"У мої наміри не входить і ніколи не входило брати на себе функції федерального глави нової народної партії. Я дотримуюся твердої думки, що обидва пости-глави уряду і глави Федеральної партії, що має найбільшу кількість голосів в Австрії, - повинні бути швидко возз'єднані в одних руках", - пояснив Шалленберг свою заяву про відставку в письмовій заяві.

Колишній міністр закордонних справ був введений на посаду канцлера тільки 11 листопада федеральним президентом Олександром Ван дер Белленом - після відставки Себастьяна Курца з поста глави уряду у зв'язку з корупційними розслідуваннями проти нього і його оточення.

Таким чином, Шалленберг може стати самим короткостроковим Федеральним канцлером Австрії.

Рішення про відставку Шалленберга має бути прийнято всередині партії.

Очікується, що міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер змінить Себастьяна Курца на посаді лідера ÖVP, а також займе пост канцлера.

Нагадаємо, колишній австрійський канцлер Себастьян Курц оголосив про відхід з політики.

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Австрія