Найбільший банк США JPMorgan йде з Росії

Найбільший банк США JPMorgan згортає свою діяльність на території Росії через її агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначимо, що JPMorgan є найбільшим банком в США за активами.

"Відповідно до директив урядів усього світу ми активно згортаємо російський бізнес і не будемо починати жодного нового бізнесу в РФ", - заявили у фінустанові.

Раніше аналітики JPMorgan та інших організацій заявили, що Росія наближається до дефолту через війну проти України. У березні Росія повинна погасити держоблігації на суму понад 700 млн доларів.

Теоретично у неї вистачає резервів для покриття боргу, але санкції і заморозка активів можуть перешкодити цим планам.

Експерти кажуть, що першою вирішальною датою є 16 березня, коли повинні бути виплачені два купонних платежі за облігаціями.

Ми також писали про те, що ще до війни JPMorgan рекомендував утриматися від інвестицій в Російський рубль у зв'язку з наростанням напруженості навколо України.

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