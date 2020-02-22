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Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса

Новости » Общество     22.02.2020 - 18:47
Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса
Иллюстративное фото: офис Samsung (mobidevices.ru)

Завод закрывается из-за сотрудника, который заразился коронавирусом

Компания Samsung Electronics закрывает завод по производству смартфонов в Южной Корее после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19).

Завод закрывают до утра 24 февраля, а этаж, где работает зараженный сотрудник, будет закрыто до 25 февраля. Компания планирует провести дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.

Напомним, японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса. Производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавирус находится в провинции Хубэй, что является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и месту расположения фабрик компаний-гигантов, начиная от Dongfeng Motor Corp к Honda и General Motors Co.

Кроме того, корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера действовала до 10 февраля. В частности, компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

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