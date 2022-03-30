Samsung прибрала букву " Z " з назви своїх смартфонів в країнах Балтії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ITC.UA .

На території країн Балтії змінилися назви флагманських смартфонів компанії Samsung. Телефони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 тепер продаються без літери "Z" в назві. Компанія не виступила з публічною заявою, проте зміни з'явилися в онлайн-магазинах Samsung.

При цьому на території США та інших країн Європи смартфони продаються під старим найменуванням.