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Samsung обійшла Apple в рейтингу найбільших виробників смартфонів

Автор: Олександр Білоус

Компанія Samsung Electronics обійшла Apple і повернула статус найбільшого в світі виробника смартфонів. На її частку в першому кварталі 2021 року припала п'ята частина загальних світових продажів.

Про це повідомила компанія з дослідження ринку Canalys, передає Reuters.

В цілому світові продажі зросли на 27% до 347 мільйонів одиниць в першому кварталі, оскільки китайська економіка відкрилася після пандемії, а швидке розгортання вакцини в Сполучених Штатах вселило надії на відновлення економіки.

За даними Canalys, південнокорейська компанія Samsung поставила 76,5 млн смартфонів за квартал, зайнявши 22% ринку. У четвер компанія повідомила про зростання квартального прибутку у своєму мобільному бізнесі на 66% завдяки стійким продажам флагманської серії смартфонів Galaxy S21.

Продажі Apple склали 52,4 млн айфонів. Компанія опустилася на друге місце з 15% часткою ринку.

Китайська компанія Xiaomi показала кращі квартальні показники за всю історію: поставки зросли на 62% до 49 мільйонів телефонів, а частка ринку - до 14%, що дозволило їй зайняти третє місце після Samsung і Apple.

За даними Canalys, в березні також різко зросли поставки смартфонів китайських брендів Oppo і Vivo.

Китайська компанія Huawei, колишня №1, Як і раніше обмежена санкціями США, посіла сьоме місце з 18,6 мільйонами пристроїв після продажу свого бренду Honor в минулому році.

Нагадаємо, в березні південнокорейська компанія Samsung провела презентацію Galaxy Awesome Unpacked. На ній представили оновлену лінійку смартфонів серії А.

Відзначимо, в січні Samsung представив лінійку флагманських смартфонів Galaxy S21.

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