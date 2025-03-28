Samsung и не только. Южнокорейские гиганты готовятся к возвращению в Россию, - СМИ

Как пишет издание, речь о Hyundai, Samsung и LG. Компании ускоряют подготовку и рассматривают целесообразность возобновления бизнеса в России.

LG Electronics

В частности, источники The Korea Times рассказали, что "самые быстрые шаги" предпринимает LG Electronics. Компания, вероятно, уже частично возобновила работу своего завода по производству бытовой техники в Москве.

Неназванный представитель LG объяснил, что компания якобы хочет предотвратить деградацию производственных мощностей, которые простаивают с начала полномасштабной войны. При этом производство осуществляют с использованием складских запасов завода. До войны на предприятии в Москве производили стиральные машины и холодильники.

Hyundai Motor Group

Также возможность возвращения в Россию может рассматривать Hyundai Motor Group. До начала полномасштабной войны Hyundai и Kia были одними из самых популярных автомобильных брендов в России. Но компания продала свой завод в Санкт-Петербурге в декабре 2023 года за 10 000 рублей (120 долларов) с возможностью выкупа в течение двух лет. Соответственно, Hyundai Motor Group должна принять решение о том, возвращаться ли ей в Россию, до конца 2025 года.

"Пока никакого решения не принято, и компания внимательно следит за развитием ситуации", - рассказал The Korea Times официальный представитель компании.

При этом дочерние компании Hyundai Motor - Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel - недавно разместили в России вакансии.

Samsung

Целесообразность возвращения в Россию сейчас, вероятно, рассматривает и Samsung Electronics.

Компания приостановила работу своего завода в Калуге в 2022 году. Там каждый год выпускали около 1 миллиона телевизоров, мониторов и стиральных машин. Но Samsung продолжала присутствовать в РФ через "параллельный импорт" (ввоз товаров в страну без разрешения производителя).

Российские СМИ в феврале писали, что Samsung в начале 2025 года почти на треть увеличила свои маркетинговые расходы в России по сравнению с прошлым годом.