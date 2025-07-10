Samsung готовит смартфон, который складывается трижды: когда ждать анонс

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По словам главы мобильного подразделения Samsung TM Roh, компания близка к завершению разработки.

"Мы рассчитываем представить трифолд-смартфон в этом году. Сейчас сосредоточены на совершенствовании устройства и его удобстве для пользователя, но окончательное название пока не выбрано", - отметил топ-менеджер.

О грядущей новинке также рассказали и другие представители компании. Так, по данным Android Authority, один из руководителей Samsung заявил, что устройство уже разработано и может быть запущено в массовое производство, но в компании пока решают, насколько оно будет востребовано на рынке.

"У нас уже давно есть готовый прототип трифолда. Это не новая концепция. Вопрос сейчас в другом - есть ли реальный спрос на такой форм-фактор?" - заявил представитель.

Интерес к новинке подогревается уже не первый месяц. Устройство мелькало в анимациях прошивки One UI 8 и даже кратко демонстрировалось в январе на одной из презентаций Samsung. Однако на последнем Galaxy Unpacked, где компания представила Z Fold 7, Z Flip 7 и Watch 8, зрителям так и не показали трифолд.

На данный момент единственным официально представленным смартфоном с тройным сгибом остается Huawei Mate X3 Tri-Fold. Если Samsung успеет до конца года, конкуренция на рынке инновационных складных устройств может выйти на новый уровень.