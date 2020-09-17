Samsung Electronics Україна та Volia оголосили про довгострокову співпрацю

Компанія Samsung Electronics Україна та український провайдер Volia стали партнерами.

За даними прес-служби, керівник відділу маркетингових комунікацій Samsung Electronics Україна Катерина Кузнєцова та керівник Департаменту продуктів та інновацій Volia Арвіл Купріс, під час зустрічі в Києві, обговорили напрямки спільної діяльності і підписали двосторонній договір про співпрацю компаній.

Першою спільною пропозицією стала Акція від Samsung «Wow-pack Величезний простір контенту», в якій клієнтам, при купівлі телевізорів Samsung Smart TV, пропонується 6 місяців вільного доступу до кращих каналів, онлайн-кінотеатрів і бібліотек від компанії Volia. Додаток Volia став доступним на Samsung Smart TV.

«Понад 14 років компанія Samsung є лідером світового ринку телевізорів*, і як лідер, ми завжди повинні виправдовувати високі очікування покупців. Наша співпраця з Volia націлена на розширення можливостей покупців наших Smart TV в отриманні вільного доступу до якісної легального контенту. На даному етапі - це приємний бонус при купівлі Smart телевізорів Samsung», - повідомляє Катерина Кузнєцова.

«Volia тривалий час є лідером ринку телекомунікацій. Партнерство двох лідерів ринку, перш за все, відкриє нові перспективи для розвитку акційних пропозицій, а також покладе початок зі створення нових комплексних послуг для максимального задоволення запитів споживачів», - прокоментувала подію Сандра Крауіня, маркетинг директор Volia.

Компанії мають намір надалі розвивати партнерські відносини, вже сьогодні ведуться переговори про спільний запуск на ринок нових пропозицій і послуг.

*за даними компанії Omdia, 01.2020

Про компанію Samsung Electronics:

Samsung Electronics Co., Ltd. втілює в життя передові ідеї і впроваджує передові технології, надихаючи людей і формуючи майбутнє споживчого ринку в світі смартфонів, телевізорів, носимих пристроїв, планшетів, побутових приладів, медичних пристроїв, мережевих систем, рішень пам'яті, напівпровідників, ливарного виробництва і світлодіодних рішень.

Про компанію Volia:

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.

Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських і кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри і бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.