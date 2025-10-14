Samsung добавит в смартфоны функцию, которая ограничит скорость интернета: названа причина

One UI 8.5 научит Galaxy экономить заряд

В коде One UI 8.5 обнаружены упоминания новой функции под названием "Сетевой режим энергосбережения". Она распознает, когда устройство не используется - например, во время сна, - и ограничивает сетевую активность, снижая расход энергии и продлевая время автономной работы.

Для этого Samsung использует технологию Personal Data Intelligence - систему искусственного интеллекта, уже доступную на устройствах Galaxy. Она анализирует привычки пользователя, создает поведенческий график и на основе этих данных предлагает персонализированные рекомендации и оптимизации.

Теперь этот же механизм будет определять, когда стоит ограничить сетевую производительность ради экономии заряда.

В коде прошивки найдено несколько описаний функции. Одно из них уточняет, что "Сетевой режим энергосбережения" использует Personal Data Intelligence, чтобы определить, когда именно применять ограничения - например, когда вы дома или неактивны. Для работы режима пользователю нужно включить Personal Data Intelligence в настройках.

Когда выйдет One UI 8.5 и какие устройства его получат

По данным источников, Samsung представит One UI 8.5 вместе с серией Galaxy S26 в феврале 2026 года. Вскоре после этого обновление начнет распространяться на совместимые устройства.