Самостоятельно или с туром? Как на самом деле дешевле отдохнуть за границей

Куда дешевле ехать самостоятельно

По словам эксперта, самостоятельное путешествие - это всегда "больше гибкости".

"Можно изменить план, остаться дольше, отменить часть маршрута", - объяснила Якименко.

В то же время при планировании самостоятельной поездки на путешественника ложится больше ответственности.

"Нужно учесть дополнительные расходы - трансферы, страховку, туристические налоги, оплату багажа, организацию досуга на месте", - рассказала специалист.

Она отметила, что при планировании поездки, например, в Исландию, Португалию или Индонезию - самостоятельное бронирование может быть выгоднее.

"Особенно если планируете за 2-3 месяца, умеете комбинировать лоукосты и ищете жилье через Airbnb или Booking с гибкими условиями", - отметила владелица турагентства.

В какие страны выгоднее брать тур

Согласно информации Якименко, если вы планируете поездку в Турцию, Египет или Тунис - почти всегда выгоднее брать тур.

Она объяснила, что туроператоры бронируют "блоки билетов и номеров" за полгода, поэтому их себестоимость ниже, чем в открытой продаже.

"Мы часто видим, как перелет с отелем на 7 дней выходит дешевле, чем просто билет в две стороны", - поделилась эксперт.

Она напомнила также, что выбирая вариант тура, ответственности за организацию отдыха на путешественнике - значительно меньше.

"В туре это все за вас уже кто-то сделал. Вы платите один раз - и получаете перелет, трансфер, отель, питание. Часто это снимает головную боль. Особенно если едете впервые, или с ребенком, или не хотите ничего планировать", - подытожила Якименко.