Самодельная бомба и прощальная записка: новые детали стрельбы в школе в Австрии

В Австрии после смертельного нападения в школе, в результате которого погибли десять человек, у стрелка в квартире обнаружили самодельную взрывчатку. Также он оставил прощальное послание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.
Сообщается, что у 21-летнего стрелка, который открыл огонь в школе и убил десять человек, во время обыска также обнаружили самодельное взрывное устройство. Бомба оказалась неисправной, но сам факт ее наличия усилил тревогу среди силовиков и общественности.
Кроме этого, нападавший оставил предсмертную записку, как в цифровом, так и бумажном виде. Адресована она была его родителям. Эта записка опровергает предположение о каком-то общем "манифесте" или идеологической мотивации преступления.
По данным издания, после стрельбы в школе правоохранители получили сообщение о нескольких лицах, которые якобы угрожали совершить подобные атаки в других школах города. В ответ спецназовцев сразу перевели в режим полной боевой готовности.
21-летний нападавший, бывший ученик этого учебного заведения, принес в школу пистолет и ружье, открыл огонь, а затем застрелился в туалете.
Известно, что он имел официальное разрешение на владение оружием. Этот факт уже спровоцировал новую волну обсуждений по ужесточению правил его обращения.
Мэр австрийского города Граца, в котором произошла трагедия, призвала полностью запретить частное хранение огнестрельного оружия, а в МВД заявили, что готовы пересмотреть действующее законодательство, если будут обнаружены пробелы.
Напомним, во вторник утром в австрийском городе Грац в школе на улице Драйершютценгассе открыли стрельбу. Об этом - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина сообщало, 4 февраля в городе Эребру на юге Швеции, произошла кровавая стрельба в одной из школ. Среди жертв - предполагаемый стрелок. По данным полиции, ранее он не имел проблем с законом и не привлекал к себе внимания правоохранителей.
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