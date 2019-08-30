Літаки з росіянами для обміну ще не вилітали, - адвокат

Адвокат росіян, які перебувають в Україні, Валентин Рибін стверджує, що літаки з полоненими ще не вилетіли для обміну. Про це він заявив у відеозверненні в Facebook.

Він заявив, що частина учасників обміну полоненими знаходиться в пункті збору, а інша частина - у місцях попереднього ув'язнення.

"Станом на сьогодні, на дев'ять годин, я в Полтаві, ніхто нікуди не летить. Всі громадяни Російської Федерації, а також громадяни України, які планують взяти участь в обміні, знаходяться хто в пункті збору, а хто в місцях попереднього ув'язнення, або відбування покарання", - сказав Рибін.

Нагадаємо, радник командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко повідомила, що в аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому можуть знаходитися українські політв'язні.

Зазначимо, що годину тому в Офісі президента заявили, що процес обміну полоненими триває, інформація про його завершення не відповідає дійсності. У ОП заявили, що про звільнення політв'язнів президент Володимир Зеленський повідомить на офіційних каналах.

Як повідомляється, в список обміну полоненими потрапили Олег Сенцов, Володимир Балух, Микола Карп'юк, Павло Гриб.