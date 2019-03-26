Літаки США провели розвідку біля окупованого Криму

Сьогодні вдень два військових літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Криму, а також окупованої частині Молдови та прикордонних з країнами Балтії територій РФ. Про це повідомляє РБК-Україна смітник на "Український мілітарний портал".

Літак Beech MC-12W Liberty провів моніторинг вздовж підконтрольної РФ "Придністровської-Молдавської Республіки". Beech MC-12W Liberty почав свій політ з авіабази США в Констанці. В 15:30 літак завершив завдання і почав повернення в пункт базування.

Біля узбережжя окупованого Росією Криму сьогодні літали відразу два літаки літак - розвідник ВВС США Boeing RC-135V і протичовновий ВМФ США Boeing P-8A Poseidon.

Літак базується на авіабазі Суду Бей, розташованій на острові Крит. Звідки він вилетів і по прибуттю в акваторію Чорного моря в 7:35 скоїв дозаправку в повітрі, після чого почав патрулювання. Близько 9:30 в акваторію Чорного моря увійшов протичовновий літак Військово-морського флоту США Boeing P-8A Poseidon. В ході патрулювання він наближався до військово-морської бази окупаційних військ РФ у Севастополі на відстані в 37 км.

Крім того, сьогодні транзитом через територію України в Балтику летів стратегічний розвідувальний БПЛА RQ-4B Global Hawk, який моніторив ситуацію в Калінінградській області. Також був проведений політ вздовж прикордонних з Латвією та Естонією територій РФ.

Фото (mil.in.ua)

Нагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk сім годин моніторив ситуацію на Донбасі 6 березня.

Раніше, 25 січня, літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, який призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, провів політ в акваторії Чорного моря.