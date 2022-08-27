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Не тільки літаки. Які цілі можуть знищувати комплекси IRIS та NASAMS

Фото: комплекси IRIS та NASAMS можуть збивати крилаті ракети (twitter com Parazyth)
Автор: Наталія Юрченко

Зенітні ракетні комплекси IRIS та NASAMS можуть знищувати ворожі літаки та крилаті ракети. Україна очікує поставку цих систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Це невеликої дальності комплекси, але все ж таки це сучасні радари, сучасні ракети, які зможуть допомогти нам краще захищати наше небо від ворожої авіації, а також від крилатих ракет", - заявив він.

Поки що терміни постачання цих комплектів невідомі. Враховуючи ситуацію в Україні, терміни навчання фахівців можуть бути скорочені вдвічі.

Також Ігнат сподівається, що західні партнери все ж ухвалять рішення про надання Україні сучасних винищувачів з радарами та ракетами, які посилять захист неба. Він підкреслив, що українські пілоти готові опановувати нову техніку, але поки про таке навчання мова не йде.

"Буде таке рішення - будуть відповідно навчатися пілоти на той тип літака", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині заявили, що найближчими тижнями передадуть Україні систему ППО IRIS-T.

Також ми повідомляли, що Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України.

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