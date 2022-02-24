Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ
Вночі 24 лютого повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона на польоти була введена над територіями Росії, які межують з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.
Відповідно до NOTAM, небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм.
Також закрите небо над областями Білорусі, які межують з Україною.
Ось так виглядає карта закриття повітряного простору:
Фото: небо над Україною закрили (facebook.com/sergiy.karazy)
Перед тим, як на сайті американського управління з'явився NOTAM, ізраїльский пасажирський літак, який пролітав над Заходом України, розвернувся і покинув українське небо. Надалі він летів над країнами ЄС.
Крім того, пасажирський літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту "Бориспіль", але відразу ж повернувся назад.
Нагадаємо, перед цим з'явилася інформація, що аеропорти Харкова та Дніпра закрили до ранку.
Пізніше стало відомо, що також закрили аеропорт Запоріжжя.