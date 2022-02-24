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Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 04:35
Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ Фото: небо над Україною закрили (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Вночі 24 лютого повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона на польоти була введена над територіями Росії, які межують з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Відповідно до NOTAM, небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм.

Також закрите небо над областями Білорусі, які межують з Україною.

Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ

Ось так виглядає карта закриття повітряного простору:

На зображенні може бути: карта

Фото: небо над Україною закрили (facebook.com/sergiy.karazy)

Перед тим, як на сайті американського управління з'явився NOTAM, ізраїльский пасажирський літак, який пролітав над Заходом України, розвернувся і покинув українське небо. Надалі він летів над країнами ЄС.

Крім того, пасажирський літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту "Бориспіль", але відразу ж повернувся назад.

Нагадаємо, перед цим з'явилася інформація, що аеропорти Харкова та Дніпра закрили до ранку.

Пізніше стало відомо, що також закрили аеропорт Запоріжжя.

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