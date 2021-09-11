Літак з Туреччини здійснив вимушену посадку в Росії

Пасажирський рейс Azur Air з Туреччини здійснив вимушену посадку в російському аеропорту. Посадка була аварійною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Літак вилетів з турецького курорту Анталія та прямував до Владивостока, проте йому довелося зробити безпечну аварійну посадку в сибірському місті Красноярську.
Рейс ZF268 авіакомпанії Azur Air, літак Boeing 767, запросив екстрену посадку над Красноярськом через проблеми з гідравлікою.
Повідомлень про будь-які травми пасажирів не надходило.
Виданню не вдалося зв'язатися з Azur Air для отримання коментарів.
Нагадаємо, що у Франції розбився літак з туристами. Ніхто не вижив.
Раніше повідомлялося, що в Грузії літак зі 180 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку. Він прямував до Відня.