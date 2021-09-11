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Літак з Туреччини здійснив вимушену посадку в Росії

Автор: Наталья Скороход

Пасажирський рейс Azur Air з Туреччини здійснив вимушену посадку в російському аеропорту. Посадка була аварійною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Літак вилетів з турецького курорту Анталія та прямував до Владивостока, проте йому довелося зробити безпечну аварійну посадку в сибірському місті Красноярську.

Рейс ZF268 авіакомпанії Azur Air, літак Boeing 767, запросив екстрену посадку над Красноярськом через проблеми з гідравлікою.

Повідомлень про будь-які травми пасажирів не надходило.

Виданню не вдалося зв'язатися з Azur Air для отримання коментарів.

Нагадаємо, що у Франції розбився літак з туристами. Ніхто не вижив.

Раніше повідомлялося, що в Грузії літак зі 180 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку. Він прямував до Відня.

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