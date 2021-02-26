Літак SkyUp знову застряг по дорозі з Занзібару

Літак авіакомпанії SkyUp через технічні причини застряг в єгипетському аеропорту "Луксор". Він здійснював рейс із Занзібару до Києва.
Про це повідомили на сайті SkyUp.
Згідно з розкладом, літак прибув із Занзібару до Луксора на 20 хвилин раніше, ніж планувалось. Літак мав дозаправитись для польоту до Києва.
Однак злетіти літак так і не зміг "через технічні причини".
Один з пасажирів, Дмитро Суслов, у Facebook написав , що командир літака повідомив, що рейс виконати не можуть. Людей планують розмістити у терміналі або готелях. Сам виліт з Луксора перенесли на 6:30 27 лютого.
Наразі пасажирам затриманого рейсу роздали їжу на напої.
Нагадаємо, 15 лютого близько 180 українських туристів застрягли на острові Занзібар. Через день застряглі на Занзібарі українські туристи повернулися додому. Пізніше SkyUp пояснив, що з технічних причин рейс SkyUp Airlines Занзібар - Київ не вилетів за розкладом. А коли несправність усунули, потрібно було вносити зміни в маршрут, а також отримати нові дозвільні документи від країн, кордони яких перетинає літак.