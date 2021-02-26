Літак SkyUp знову застряг по дорозі з Занзібару

Згідно з розкладом, літак прибув із Занзібару до Луксора на 20 хвилин раніше, ніж планувалось. Літак мав дозаправитись для польоту до Києва.

Однак злетіти літак так і не зміг "через технічні причини".

Один з пасажирів, Дмитро Суслов, у Facebook написав , що командир літака повідомив, що рейс виконати не можуть. Людей планують розмістити у терміналі або готелях. Сам виліт з Луксора перенесли на 6:30 27 лютого.

Наразі пасажирам затриманого рейсу роздали їжу на напої.