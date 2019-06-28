Літак із звільненими українцями приземлився в Києві

В київському аеропорту "Жуляни" приземлився літак з чотирма звільненими українцями. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Як повідомляється, звільнених з полону в самопроголошених "ДНР/ЛНР" українців в аеропорту зустріли родичі.

Репортаж з аеропорте веде "Радіо Свобода"

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, до Мінська прибули полонені українці, яких Україні погодилися передати бойовики з окупованого Донбасу. Їх у столиці Білорусі доставили на літаку з Ростова-на-Дону.

Також стало відомо, що українців доставлять у Київ приватним літаком. На прес-конференції в аеропорту Мінська один із звільнених зазначив, що дізнався про передачу Україні чотири дні тому.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена українців, яких бойовики погодилися звільнити з полону. Це Яків Веремейчик, обвинувачений нібито в застосуванні заборонених методів ведення війни, Едуард Міхєєв, засуджений у невизнаній "ЛНР" до 12 років за "державну зраду", Максим Горяїнов, засуджений у невизнаній "ДНР" до 15 років за сприяння "терористичної діяльності" та Дмитро Великий, засуджений до 15 років за "терористичну діяльність".