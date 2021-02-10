Літак МАУ в Ірані могли збити не випадково, - ЗМІ

Канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Зариф обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Зараз аудіофайл знаходиться на експертизі у кількох канадських спецслужб.
Про це повідомляє CBC News.
Як повідомляється, на записі чути, як людина, впізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану, на мові фарсі з кимось говорить про ймовірні сценарії катастрофи.
Зокрема, нібито Заріф каже, що існує "тисяча можливостей" для пояснення того, чому був збитий літак, включаючи навмисну атаку за участю кількох "диверсантів".
Також нібито глава МЗС Ірану заявляє про те, що вище керівництво ісламської республіки та генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, оскільки це може загрожувати безпеці країни.
За даними CBC News, спеціальний радник канадського прем'єр-міністра у справі про розслідування катастрофи рейсу PS752 Ральф Гудейл підтвердив, що канадським властям відомо про цей запис і що її копію вони отримали ще в листопаді минулого року.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку.
Як раніше повідомлялось, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.
Спочатку Іран заявив, що виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу, але потім відмовився.