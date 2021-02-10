RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Літак МАУ в Ірані могли збити не випадково, - ЗМІ

Автор: Андрій Козловський

Канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Зариф обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Зараз аудіофайл знаходиться на експертизі у кількох канадських спецслужб.

Про це повідомляє CBC News.

Популярні новини
"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві 09 лютого 2021
Європа не відкриє кордони для людей без вакцинування, - Зеленський 08 лютого 2021
В Україні спростять процедуру реєстрації місця проживання: що буде 08 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021
У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці 09 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
Шмигаль про динаміку COVID в Івано-Франківській області: як на початку пандемії 08 лютого 2021
Різке похолодання у Києві та морози до -12: погода в Україні погіршилась 08 лютого 2021
Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини 08 лютого 2021
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом 07 лютого 2021

Як повідомляється, на записі чути, як людина, впізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану, на мові фарсі з кимось говорить про ймовірні сценарії катастрофи.

Зокрема, нібито Заріф каже, що існує "тисяча можливостей" для пояснення того, чому був збитий літак, включаючи навмисну ​​атаку за участю кількох "диверсантів".

Також нібито глава МЗС Ірану заявляє про те, що вище керівництво ісламської республіки та генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, оскільки це може загрожувати безпеці країни.

За даними CBC News, спеціальний радник канадського прем'єр-міністра у справі про розслідування катастрофи рейсу PS752 Ральф Гудейл підтвердив, що канадським властям відомо про цей запис і що її копію вони отримали ще в листопаді минулого року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку.

Як раніше повідомлялось, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.

Спочатку Іран заявив, що виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу, але потім відмовився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії України
Читайте також
Катастрофа МАУ: Помпео звинуватив Іран в покриванні винних
Прогноз погоди