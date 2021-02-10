Літак МАУ в Ірані могли збити не випадково, - ЗМІ

Як повідомляється, на записі чути, як людина, впізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану, на мові фарсі з кимось говорить про ймовірні сценарії катастрофи.

Зокрема, нібито Заріф каже, що існує "тисяча можливостей" для пояснення того, чому був збитий літак, включаючи навмисну ​​атаку за участю кількох "диверсантів".

Також нібито глава МЗС Ірану заявляє про те, що вище керівництво ісламської республіки та генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, оскільки це може загрожувати безпеці країни.

За даними CBC News, спеціальний радник канадського прем'єр-міністра у справі про розслідування катастрофи рейсу PS752 Ральф Гудейл підтвердив, що канадським властям відомо про цей запис і що її копію вони отримали ще в листопаді минулого року.