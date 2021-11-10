Пасажир імітував кому. В Іспанії після екстреної посадки з літака втекли нелегали

Іспанський суд заарештував 12 пасажирів літака компанії Air Arabia, що виконував рейс з Марокко до Туреччини. Один із затриманих підозрюється в інсценуванні діабетичній комі, що змусила екіпаж лайнера здійснити екстрену посадку в аеропорту міста Пальма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El País .

Інцидент стався ввечері 5 листопада. Літак авіакомпанії Air Arabia, що летів з Касабланки в Стамбул, запросив екстрену посадку в Пальма-де-Майорці, після того, як одному з пасажирів стало погано.

Після приземлення літака з салону втік 21 пасажир. Через їх пошук аеропорт закрили на три години. Затримати вдалося дев'ять осіб. Ще 12 громадян Марокко і Палестини продовжують шукати.

Як повідомляє видання, після приземлення пасажир, якому стало погано на борту, був госпіталізований. Однак незабаром його виписали і затримали за підозрою в інсценуванні діабетичної коми, щоб посадити літак на іспанській території і дати можливість собі та іншим особам незаконно потрапити в країну.