Літак і безпілотник США провели розвідку над Чорним морем

Патрульний протичовновий літак Військово-морських сил США Boeing P-8A Poseidon здійснив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий ресурс PlaneRadar.

За даними ресурсу, американський літак вилетів 4 червня з італійської авіабази Сігонелла о 16:45 за Києвом і через повітряний простір Болгарії долетів до Чорного моря.

О 20:25 Poseidon пролетів на відстані 33 км від берегової лінії окупованого Севастополя і о 21:45 попрямував назад на авіабазу.

У вівторок, 4 червня, з авіабази Сігонелла також вилетів стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США, який досяг чорноморського узбережжя Росії, пролетівши через повітряний простір Греції і України, він також провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

Global Hawk також пролітав недалеко від узбережжя Севастополя, а о 15:25 почав розвідку на Чорному морі.

Нагадаємо, 27 травня літак EP-3E Orion Військово-морського флоту США виконував патрулювання біля Чорного моря біля узбережжя окупованої Автономної Республіки Крим.