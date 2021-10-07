Самокат зупинив метро: в Києві "червона" гілка повністю припинила рух потягів

Сьогодні, 7 жовтня у Києві повністю зупинили рух на "червоній" гілці метро. Причиною стало падіння дитячого самокату на колії підземки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен"
"Падіння багажу на колії стало сьогодні причиною зупинки червоної лінії", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що інцидент стався на станції метро "Театральна". Під час очікування потягу пасажири впустили дитячий самокат на колії.
"Щоб дістати річ та забезпечити рух поїздів, було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно - зупинити лінію", - пояснюють в прес-службі.