На саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію, - представник Зеленського

Як розповів представник президента, документ міститиме всі ключові питання і проблемні сфери щодо російської окупації Криму.

"Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка включатиме всі ключові питання і проблемні сфери щодо тимчасової окупації Криму Росією", - заявив Кориневич.

Він зауважив, що цей документ стане важливим результатом саміту Кримської платформи для людей, які щодня займаються лише питаннями Криму.

Крім того, платформа діятиме на постійній основі, "поки не відбудеться деокупація і реінтеграція Криму". Кориневич додав, що у Києві працюватиме офіс Кримської платформи, який постійно займатиметься лише питаннями Криму.

Саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня, напередодні Дня незалежності України. Участь у саміті візьмуть представники різних країн, зокрема США.