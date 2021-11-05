На саміті COP26 прокоментували випадки COVID-19 серед делегацій
Голова кліматичного саміту COP26 Алок Шарма прокоментував випадки зараження коронавірусом серед учасників делегацій. Як відомо, COVID-19 в середу підтвердили у мера Лос-Анджелеса Еріка Гарсетти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Він зазначив, що рівень зараження в "блакитній зоні" - де збираються переговірники, спостерігачі, члени НУО і журналісти - значно нижчий, ніж в цілому в Шотландії. Він повідомив, що в курсі заражень серед учасників саміту, проте не уточнив, скільки конкретно осіб захворіло.
Шарма запевняє, що кожен учасник саміту піддається щоденній суворій самоперевірці - всі члени делегацій носять маски та дотримуються дистанції. Крім того, прибирання кімнат готелів проводиться постійно, що зменшує ймовірність інфікування.
"З самого початку мені було ясно, що на цьому заході повинна бути забезпечена безпека не тільки для учасників, але і для жителів Глазго. В цілому, я думаю, у нас все непогано",- сказав він.
Нагадаємо, що у мера Лос-Анджелеса підтвердили коронавірус під час перебування на саміті з клімату. Він вакцинований та легко справляється з хворобою, але змушений перебувати на ізоляції в готелі.