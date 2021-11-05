На саміті COP26 прокоментували випадки COVID-19 серед делегацій

Він зазначив, що рівень зараження в "блакитній зоні" - де збираються переговірники, спостерігачі, члени НУО і журналісти - значно нижчий, ніж в цілому в Шотландії. Він повідомив, що в курсі заражень серед учасників саміту, проте не уточнив, скільки конкретно осіб захворіло.

Шарма запевняє, що кожен учасник саміту піддається щоденній суворій самоперевірці - всі члени делегацій носять маски та дотримуються дистанції. Крім того, прибирання кімнат готелів проводиться постійно, що зменшує ймовірність інфікування.