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Саміт Вишеградської групи буде зосереджений на ситуації в Білорусі

Варшава, П'ятниця 11 вересня 2020 05:42
Саміт Вишеградської групи буде зосереджений на ситуації в Білорусі
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Запланований на 11 вересня саміт Вишеградської групи буде переважно зосереджений на подіях в Білорусі. Учасники зустрічі узгодять спільну позицію для тиску на Європейський Союз, щоб він зробив більше для білоруського народу.

Про це заявили польські офіційні особи, повідомляє Reuters.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш наклав вето на пропозицію Польщі запросити на саміт глав центральноєвропейських держав лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську.

"Я не хочу робити поспішних кроків, які не відповідатимуть загальноєвропейській позиції, стануть основою для білоруської пропаганди і, врешті-решт, будуть контрпродуктивними", - сказав Бабіш.

Зазначимо, що у Вишеградську четвірку входять чотири держави - Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія. Зараз у групі головує Польща.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. На виборах офіційно переміг Лукашенко, але Євросоюз та білоруська опозиція вважають, що вибори було сфальсифіковано. Білоруська опозиція вважає, що насправді перемогла на виборах саме Тіхановська, яка була головною конкуренткою Лукашенка.

Сейм Литви назвав опозиціонерку Світлану Тіхановську законно обраним лідером Білорусі і закликав міжнародну спільноту підтримати її вимогу щодо проведення нових виборів в країні.

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