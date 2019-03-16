Саміт з торговельної угоди США та Китаю може відбутися в червні

Сторонам треба більше часу для узгодження всіх положень угоди

Подписание торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем может состояться в июне, поскольку сторонам надо больше времени для согласования всех его положений. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По словам собеседников издания, маловероятно, что переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина пройдут в апреле.

Источники считают, что весной стороны еще не успеют прийти к окончательным договоренностям.

Хотя официальные представители обеих стран активизировали контакты и обсуждают текст торгового соглашения, по информации собеседника газеты, в администрации Трампа возникли разногласия по поводу торговой сделки с Китаем.

Напомним, ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по торговому соглашению переносятся с конца марта на более поздний срок, поскольку сторонам нужно больше времени для переговоров. В то же время Мнучин подчеркнул, что США и Китай работают, стараясь прийти к соглашению "как можно скорее".