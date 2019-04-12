Під час зустрічей з президентом Франції Ємануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорювалась підготовку до саміту у нормандському форматі після виборів 2019. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу СТБ, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, і Німеччина, і Франція твердо задекларували підтримку України та координацію дій з Україною на найближче майбутнє.

"Ми домовились про те, що одразу ж після виборів у випадку мого переобрання відкривається вікно можливостей в травні або в червні. Ми ініціюємо проведення саміту Нормандського формату", - повідомив Порошенко.

За його словами, на порядку денному саміту буде підтримка проголошеного перемир’я на Сході України, виведення російських військ та артилерії з Донбасу.

"Ми розпочнемо розмову про забезпечення контролю на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, який знаходиться під окупацією, про організацію безпекового компоненту для початку реалізації політичного процесу", - додав він.

Порошенко додав, що ці питання детально були обговорені як в Берліні, і в Парижі у п'ятницю, 12 квітня.

"Окрім того, ми домовились про те, що докладемо зусиль для звільнення заручників", - резюмував президент.

Нагадаємо, раніше ході прес-конференції з президентом України канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Нормандський формат повністю себе виправдав.