ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На саміт НАТО в Мадриді запросили грузинського прем'єра

Новость на русском →
Тбілісі, Вівторок 21 червня 2022 22:06
На саміт НАТО в Мадриді запросили грузинського прем'єра Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив грузинського прем'єра Іраклія Гарібашвілі на саміт в Мадриді, який пройде 28-30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грузинського уряду.

"Ви запрошені на саміт Організації Північноатлантичного договору, який пройде 28-30 червня в Мадриді. Зокрема, я хотів би попросити вас взяти участь у спеціальному засіданні Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів у другій половині дня 29 червня", - йдеться у запрошенні генсека НАТО.

У листі Столтенберга також йдеться про те, що саміт НАТО збирається на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"В даний час глобальна безпека переглядається, і наслідки цієї несправедливої і неспровокованої війни будуть відчуватися за межами євроатлантичного регіону", - підкреслив він.

Він також додав, що на саміті в Мадриді союзники і партнери узгодять нову стратегічну концепцію, яка посилить політику щодо Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський теж візьме участь у саміті НАТО. Очікується, що він виступить у режимі відеконференції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Грузія Иракли Гарибашвили
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни