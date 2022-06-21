На саміт НАТО в Мадриді запросили грузинського прем'єра

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив грузинського прем'єра Іраклія Гарібашвілі на саміт в Мадриді, який пройде 28-30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грузинського уряду .

"Ви запрошені на саміт Організації Північноатлантичного договору, який пройде 28-30 червня в Мадриді. Зокрема, я хотів би попросити вас взяти участь у спеціальному засіданні Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів у другій половині дня 29 червня", - йдеться у запрошенні генсека НАТО.

У листі Столтенберга також йдеться про те, що саміт НАТО збирається на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"В даний час глобальна безпека переглядається, і наслідки цієї несправедливої і неспровокованої війни будуть відчуватися за межами євроатлантичного регіону", - підкреслив він.

Він також додав, що на саміті в Мадриді союзники і партнери узгодять нову стратегічну концепцію, яка посилить політику щодо Росії.