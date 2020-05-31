Саміт лідерів G7 перенесено на вересень. Трамп хоче запросити Росію

Саміт лідерів країн "Великої Сімки" - G7 - відкладається як мінімум до вересня. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що хоче запросити на зустріч ще чотири країни, серед них є Росія.

Про це повідомляє CNN.

Також пропозицію відвідати саміт Трамп збирається надіслати лідерам Австралії, Індії і Південної Кореї. Раніше зустріч "Великої Сімки" планувалася в кінці червня у Вашингтоні.

"Я відкладаю саміт, тому що я не відчуваю себе як G7 через усе, що відбувається в світі. Це дуже застаріла група країн", - сказав Трамп журналістам у суботу, 30 травня.

"Велика Сімка" складається зі США, Канади, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Японії. Директор зі стратегічних комунікацій Білого дому Алісса Фарах сказала, що президент хоче об'єднати у своїх лавах інших традиційних союзників, в тому числі деякі країни розвідувального альянсу Five Eyes ("П'ять очей").

Зазначимо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив раніше, що він поки не може пообіцяти особисту присутність на зустрічі G7 через побоювання з приводу передачі вірусу і через канадські правила карантину

Президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався з Трампом у четвер. Два лідера "погодилися з важливістю скликання G7 особисто в найближчому майбутньому". Однак Білий дім не повідомив, чи зважився Макрон прибути особисто.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не приїде особисто у Вашингтон на літній саміт G7.