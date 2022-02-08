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Саміт "Дії" 2022. Презентація нових послуг: трансляція

Автор: Сергій Пишкін

Розпочався саміт з нагоди 2-річчя "Дії". Під час виставки презентуватимуть нові послуги, які незабаром або ж вже сьогодні стануть доступними у застосунку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-презентацію нових послуг застосунку "Дія".

Нові послуги застосунку презентуватимуть:

  • президент України Володимир Зеленський;
  • міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
  • команда "Дії" та Мінцифри;

Під час саміту розкриють більше подробиць щодо функції генерування довідки про несудимість.

"Не бійтесь мріяти! 3 роки тому ми почали говорити про державу в смартфоні і це була мрія. Два роки тому ми почали її будувати. І це був виклик. Сьогодні ми маємо 14 млн користувачів "Дії" - і це реальність!", - заявив Зеленський.

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Дія