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На саммите в Вильнюсе нужен четкий зеленый свет для вступления Украины в НАТО, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

На саммите НАТО в Вильнюсе в этом году Украина имеет четкий зеленый свет для вступления в Альянс и последующей военной поддержки.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

По его словам, нынешний саммит НАТО в Вильнюсе превосходит по своему значению все предыдущие саммиты. Подоляк считает, что политические лидеры стран Альянса должны осознавать свою буквальную глобальную и историческую ответственность перед планетой и количество внимательно следящих за ними глаз.

Советник заявил, что Североатлантический союз должен продемонстрировать стальную волю, неразрывное единство и силу духа и вдохновить всех членов НАТО.

"Этого можно достичь не яркими речами, а лишь конкретными решениями: нужен четкий зеленый свет для вступления Украины в НАТО в обозримой временной перспективе и конкретные масштабные решения по усилению военной поддержки украинских защитников", - написал он.

Путь Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти отмечают, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

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