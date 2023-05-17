На саммите Совета Европы создали реестр убытков от агрессии РФ

Таким образом, 43 страны и Евросоюз присоединились или заявили о намерении присоединиться к Реестру, созданному участниками Саммита глав государств и правительств Совета Европы, который проходил в Рейкьявике 16-17 мая.

"Реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам ущерба, который Россия нанесла своей жестокой войной. Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что целью является создания комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату РФ полного возмещения Украине согласно международному праву. В том числе за счет российских активов в мире.

"Совет Европы может и должен играть важную роль в обеспечении подотчетности. Реестр является важным шагом к привлечению к ответственности за преступления, совершенные во время жестокой войны России, и сильным сигналом поддержки Украины", - сказала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметил, что решение создать Реестр ущерба под эгидой Совета Европы является историческим. Она сказала, что "это поможет жертвам зафиксировать их ущерб и является жизненно важным для любого механизма компенсации. Поддержанное очень большой коалицией государств-членов и государств, которые не являются членами, а также ЕС, это одно из первых юридически обязательных решений по привлечению России к ответственности за ее действия".

Отмечается, что местонахождение Реестра будет в Гааге (Нидерланды), а офис-спутник - в Украине. Реестр был создан на начальный период в три года. Он будет служить записью доказательств и информации о претензиях по поводу убытков или повреждений, вызванных российской агрессией против Украины.